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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Арсенал» готов подписать Эндрика в январе. Агенты форварда проведут переговоры с «Реалом» о будущем игрока в клубе (Грэм Бэйли)

«Арсенал» продолжает следить за нападающим «Реала» Эндриком. В конце августа сообщалось , что лондонский клуб сделал предложение по 20-летнему бразильцу, но тренер «сливочных» Жозе Моуринью не захотел отпускать форварда.

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