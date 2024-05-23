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Разумовский вестник

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На улице Костякова восстановили дом с треугольными аттиками

2024 Специалисты капитально отремонтировали здание с аттиками по адресу: улица Костякова, дом 8/6. Как сообщила пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы, мастера восстановили фасад, крыши и системы центрального отопления.

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