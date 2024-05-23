На улице Костякова восстановили дом с треугольными аттиками

2024 Специалисты капитально отремонтировали здание с аттиками по адресу: улица Костякова, дом 8/6. Как сообщила пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы, мастера восстановили фасад, крыши и системы центрального отопления.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)