Кургинян рассказал, как уйти от враждебного человечеству глобализма

Вернуться из враждебного человечеству глобализма в более справедливый мир большего равенства государств можно только посредством мировой войны, заявил 27 декабря философ, политолог, лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в передаче «Разговор с мудрецом» на радио «Звезда».