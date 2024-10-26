В СПЧ назвали причину удавшегося побега заключенных из липецкой колонии

Член СПЧ Мельников: побег заключенных удался из-за нехватки сотрудников ФСИН Побег шести заключенных из колонии общего режима №2 в Липецкой области удался из-за нехватки сотрудников ФСИН, считает правозащитник, член Совета по правам человека (СПЧ) Алексей Мельников.
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