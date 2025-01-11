Украинец курсивом... или обнищавшая и оголодавшая шушера всеми силами рвётся пограбить Россию...

Н

Нина

Все хорошее забывается, они хотят в ЕС из зависти, Каин Авеля убил. Думают, что за предательство хоть и матери родной их там полюбят, этот ЕС на ладан дышит, самим работы нет, а их куда впридачу со свиным рылом? Помогут так, что ограбят и последнее заберут. Если уже землю вывозили. Где ум? Еще хлеборезку открывают русских учить, не учи ученого, поешь г...печеного. А к России только тогда бегут, когда остаются у горла с ножом и голой задницей. В России видете ли дураки, простофили, опять пожалеют, мы ошиблись малось, тьфу. Если б не наши земли и близкая граница, не сказать бы, что Нас Рать им на рыло!