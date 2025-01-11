Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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  • Александр Симаков
    Птицу видно по полёту, а кастрюлеголового хохла - по комментарию.  Тебя в Шереметьево уже завернули или ты ещё в очер...Украинец курсивом...
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Украинец курсивом... или обнищавшая и оголодавшая шушера всеми силами рвётся пограбить Россию...

Украинец курсивом... или обнищавшая и оголодавшая шушера всеми силами рвётся пограбить Россию...

Gnuss     "Пример совкового мышления- почти всё население б/У, срочно переписавшееся в "русские". Им в совке было хорошо и они хотят туда снова.

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Комментарии
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Нина
Сатанист затесался, ни дна ему, ни покрышки!
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2 час.
Н
Нина
Все хорошее забывается, они хотят в ЕС из зависти, Каин Авеля убил. Думают, что за предательство хоть и матери родной их там полюбят, этот ЕС на ладан дышит, самим работы нет, а их куда впридачу со свиным рылом? Помогут так, что ограбят и последнее заберут. Если уже землю вывозили. Где ум? Еще хлеборезку открывают русских учить, не учи ученого, поешь г...печеного. А к России только тогда бегут, когда остаются у горла с ножом и голой задницей. В России видете ли дураки, простофили, опять пожалеют, мы ошиблись малось, тьфу. Если б не наши земли и близкая граница, не сказать бы, что Нас Рать им на рыло!
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2 час.
Александр Симаков
Птицу видно по полёту, а кастрюлеголового хохла - по комментарию.  Тебя в Шереметьево уже завернули или ты ещё в очереди  на фильтрацию  стоишь?
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30 мин.

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