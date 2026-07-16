В Щелковском музее откроется выставка художника Юрия Александрова

В Щелковском историко-художественном музее 21 июля откроется выставка живописи Юрия Александрова. Она приурочена к 80-летнему юбилею художника, сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области.
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