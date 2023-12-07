Семейные сказки владельца "Экспо Гласс", или выпускайте Алдошину

Со стороны стекольного предприятия "Экспо Гласс" Александра Смирнова, что во Владимирской области, продолжаются попытки взыскать с юрлица издания The Moscow Post миллион рублей в пользу некоей "премиальной юрфирмы" под названием адвокатское бюро "Парадигма", членом которой выступает Климент Русакомский, он подрядчик и помощник губернатора Солодова.