В Голливуде прошла 96-я премия «Оскар»

В Голливуде прошла 96-я церемония вручения премии «Оскар». Фильм «Оппенгеймер» получил семь статуэток: лучший фильм, лучший режиссер, лучшая мужская роль и лучший актер второго плана, лучшая музыка, лучший монтаж, лучшая операторская работа.
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