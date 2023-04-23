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NYT призвала Байдена открыто говорить о состоянии своего здоровья и возрасте, если он рассчитывает баллотироваться на второй срок

NYT призвала Байдена открыто говорить о состоянии своего здоровья и возрасте, если он рассчитывает баллотироваться на второй срок

Газета The New York Times (NYT) призвала 80-летнего лидера Соединенных Штатов Джо Байдена открыто говорить о состоянии своего здоровья и возрасте, если он рассчитывает баллотироваться на второй срок.

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