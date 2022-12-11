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Стив Керр: «Бостон» – лучшая команда в НБА на данный момент»

Главный тренер «Голден Стэйт» Стив Керр назвал «Бостон» лучшей командой лиги на сегодняшний день. «Это команда, которая участвовала в четырех финалах конференции за последние 6 лет.

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