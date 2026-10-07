Буддийский монастырский комплекс загорелся в Туве

Сотрудники МЧС борются с огнем в буддийском монастырском комплексе "Устуу-Хурээ" в Туве. Монастырь расположен в местечке "Ортаа-Алак", в 5 километрах от города Чадан.
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