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Илон Маск пригрозил Apple запретом продукции в своих компаниях из-за ИИ

Илон Маск пригрозил Apple запретом продукции в своих компаниях из-за ИИ

Американский миллиардер и предприниматель Илон Маск выразил свое недовольство новой технологией искусственного интеллекта (ИИ) от Apple, названной Apple Intelligence, которую компания представила 10 июня.

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