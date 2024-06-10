Илон Маск пригрозил Apple запретом продукции в своих компаниях из-за ИИ

Американский миллиардер и предприниматель Илон Маск выразил свое недовольство новой технологией искусственного интеллекта (ИИ) от Apple, названной Apple Intelligence, которую компания представила 10 июня.
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