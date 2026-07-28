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Свадьба в клоунских носах и 30 лет вместе: история единственного брака актера Кирилла Полухина

Свадьба в клоунских носах и 30 лет вместе: история единственного брака актера Кирилла Полухина

В день свадьбы они обошлись без пышных застолий. Сразу после ЗАГСа молодые актеры Кирилл Полухин и Светлана Строгова надели поролоновые клоунские носы и поехали развлекать детей на празднике — в девяностые это был единственный способ заработать.

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