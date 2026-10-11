Белэнерго расчистило 13,6 га просек ЛЭП с начала года

С января 2025 года в Беларуси расчистили более 13,6 га просек вдоль воздушных ЛЭП напряжением 10–35 кВ, что составляет свыше 79% годового плана, сообщил первый заместитель гендиректора — главный инженер ГПО «Белэнерго» Михаил Шевалдин.