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Царьград

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Белэнерго расчистило 13,6 га просек ЛЭП с начала года

Белэнерго расчистило 13,6 га просек ЛЭП с начала года

С января 2025 года в Беларуси расчистили более 13,6 га просек вдоль воздушных ЛЭП напряжением 10–35 кВ, что составляет свыше 79% годового плана, сообщил первый заместитель гендиректора — главный инженер ГПО «Белэнерго» Михаил Шевалдин.

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