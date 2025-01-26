"Газпром" - всё? Спасти корпорацию ещё можно, но есть нюанс: Кто за это заплатит

ВВ

Василий Васильев

Вот это по нашему. Как петух в зад клюнет, так сразу начинают шевелиться. Иначе никак, тем более если это касается государственного предприятия. Если бы Газпром был был частным АО, то собственники НИКОГДА не довели бы административный штат до 4500 человек. Ибо собственник-хозяин всегда в первую. очередь заботится о сохранности своего предприятия и своей прибыли, а о кармане тех, кто на него работает заботится тоже, но во вторую очередь. И это правильно, ибо если предприятие "загнется", всех работников выгонят "на улицу". С одной стороны - это плохо и это "злобный оскал капитализма". Зато с другой - это конкурентное предприятие, которое без помощи государства само регулирует расходы и соответственно доходы на рыночных условиях.