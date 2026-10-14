Will the blackout change in What is the political course? Pavel Shchelin, a young Russian publicist and philosopher, tries to answer this question by talking about the situation in the context of the Ukrainian mentality.
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