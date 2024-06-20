В советские времена в нашей стране не акцентировали внимания на том, что против СССР в 1941-1945 годах воевал не только Третий Рейх, но и вся Европа.
Какие три страны Европы отказались воевать с СССР на стороне Гитлера
Комментарии
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Анатолий Рябенко
Страна Болгария получившая со стороны России столько добра что во век не рассчитаться. Однако, до сегодняшнего дня паскуднее страны как Болгария по отношению к России НЕТ.
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11 час.
Дмитрий Арт
Автор хорваты воевали на территории СССР
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5 час.
Александр Пятнистый
Верно, усташи- сволочи. Да и по сегодня сербы хорватов не любят, хотя это один народ, но только- кто то православный, а кто то католик, кто то чтя Кирилла и Мефодия пишет на кириллице, а кто то на латинице. Примерно- грузины и осетины
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4 час.
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