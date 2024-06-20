Какие три страны Европы отказались воевать с СССР на стороне Гитлера

Страна Болгария получившая со стороны России столько добра что во век не рассчитаться. Однако, до сегодняшнего дня паскуднее страны как Болгария по отношению к России НЕТ.

Александр Пятнистый

Верно, усташи- сволочи. Да и по сегодня сербы хорватов не любят, хотя это один народ, но только- кто то православный, а кто то католик, кто то чтя Кирилла и Мефодия пишет на кириллице, а кто то на латинице. Примерно- грузины и осетины