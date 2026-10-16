Массированные удары возмездия, нанесенные Вооруженными силами России 16 октября 2026 года, продемонстрировали беспрецедентный уровень системного давления на военную машину киевского режима.
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