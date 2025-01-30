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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Артур ближе к «Жироне», чем к «Сантосу». Испанский клуб готов платить хавбеку «Ювентуса» больше

Оба клуба борются за право арендовать полузащитника «Ювентуса». Инсайдер Фабрицио Романо сообщает, что испанская команда готова выплачивать хавбеку больший процент зарплаты, чем бразильская, а потому лидирует в борьбе за бразильца.

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