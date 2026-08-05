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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Вратарь МХК «Спартак» Фролов – 5-й в рейтинге проспектов «Каролины» по версии NHL.com. Надо – 1-й, Унгер Серум – 2-й

Официальный сайт НХЛ представил топ-5 проспектов «Каролины».  Список возглавил 21-летний форвард Брэдли Надо.

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