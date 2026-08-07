Космонавт Юрчихин ответил на вопрос о Пересильд в «Вызове» 

Корреспондент aif.ru узнал об отношении героя России, военного лётчика и космонавта Фёдора Юрчихина к актрисе Юлии Пересильд, которая совершила полет на Международную космическую станцию во время съемок фильма «Вызов» 2023 года Клима Шипенко.