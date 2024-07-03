Федерация бокса обратилась в Генпрокуратуру из-за высказываний бойца Рзаева

Боец оскорбил своего коллегу по национальному признаку.фото: unsplash.com/@prateekkatyal--> Федерация бокса России подала заявление в Генеральную прокуратуру на бойца смешанного стиля (ММА) из Азербайджана Джавида Рзаева, сообщает пресс-служба организации.
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