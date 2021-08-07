Гений морского боя

– Кто такой адмирал Ушаков? – Флотоводец. – И всё? – Всё! Юность беспощадна к авторитетам. Чему может научить «парусный дед» судоводителя, флотского офицера ХХI века, у которого дизель под палубой, на мостике репитер гирокомпаса, компьютер, цифровизация, а над ним ведущие его навигационные спутники? А знаете ли вы, что был Фёдор Ушаков не только флотоводцем, но и дипломатом, и государственным деятелем, и строителем? Что мы и сейчас пользуемся многим из того, что он сделал? Фрагмент очерка "Пятое августа – День причисления Ушакова к лику святых Русской Православной Церкви" // На илл.