Благодатный огонь доставят в Россию в специальной лампаде

Она не даст пламени потухнуть от перепадов давления в самолете Благодатный огонь из храма Гроба Господня доставят в Россию в специальной лампаде отечественного производства, которая не даст пламени потухнуть во время полета от перепада давления, сообщают «РИА Новости» со ссылкой на главу попечительского совета Фонда Андрея Первозванного Владимира Якунина.