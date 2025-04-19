Благодатный огонь доставят в Россию в специальной лампаде

Она не даст пламени потухнуть от перепадов давления в самолете Благодатный огонь из храма Гроба Господня доставят в Россию в специальной лампаде отечественного производства, которая не даст пламени потухнуть во время полета от перепада давления, сообщают «РИА Новости» со ссылкой на главу попечительского совета Фонда Андрея Первозванного Владимира Якунина.
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