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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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В Барнауле женщина с двумя детьми выбежала на дорогу под машину

В Барнауле женщина с двумя детьми выбежала на дорогу под машину

Отмечается, что возмущенных водителей она "послала в известном направлении" В Барнауле женщина с двумя детьми выбежала на дорогу между двумя стоящими автобусами и едва не попала под проезжающий мимо автомобиль, водитель которого успел среагировать, сообщает "Инцидент Барнаул".

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