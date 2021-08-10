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Сестра Ким Чен Ына назвала совместные учения Южной Кореи и США «предательством»

Сестра Ким Чен Ына назвала совместные учения Южной Кореи и США «предательством»

Сестра северокорейского лидера Ким Чен Ына и заместитель заведующего отделом ЦК Трудовой партии Кореи Ким Е Чжон осудила Южную Корею и США за проведение совместных военных учений, сообщает государственное северокорейское информагентство ЦТАК.

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