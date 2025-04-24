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Симоньян тяжело переживает кому Кеосаяна: «На фотографии не могу его смотреть»

Симоньян тяжело переживает кому Кеосаяна: «На фотографии не могу его смотреть»

После острого инфаркта миокарда, перенесенного в конце минувшего декабря, Тигран Кеосаян впал в кому.

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