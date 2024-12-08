В Белом доме заявили, что Байден внимательно наблюдает за ситуацией в Сирии

REUTERS/Mahmoud Hasano Действующий президент Соединенных Штатов Джо Байден внимательно следит за развитием ситуации в Сирии, заявил пресс-секретарь Совета национальной безопасности Белого дома Шон Саветт на своей странице в социальной сети X.
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