Песков: слова Трампа о разговоре с Путиным про НАТО касались прежних контактов

Новых переговоров между президентом России Владимиром Путиным и американским лидером Дональдом Трампом не было.
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