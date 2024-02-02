Когда стричь волосы в феврале 2024 года согласно лунному календарю

Февраль — месяц, полный вызовов и депрессии из-за коротких дней и холодов. Однако, даже в самый угнетающий период, стрижка волос может стать мощным средством, способным поднять настроение и добавить ярких красок в повседневную жизнь.
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