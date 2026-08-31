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Винус о семи упущенных сетболах против Кенин: «Мне просто немного не повезло»

Винус Уильямс прокомментировала поражение от Софии Кенин на старте US Open – 2:6, 6:7(6). Во второй партии 46-летняя американка упустила семь сетболов: три при счете 5:4 и четыре на тай-брейке.

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