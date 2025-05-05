Магнитное поле Земли стабилизировалось

Довольно продолжительная серия геомагнитных возмущений с эпизодическими слабыми бурями наблюдалась в первых числах мая (2 и 3 числа), а теперь она подходит к концу, о чем сообщили на сайте Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.
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