Путин: Две крупные группировки ВСУ взяты в окружение

Две крупные группировки ВСУ взяты в окружение, заявил журналистам президент РФ Владимир Путин. «Группировка «Запад» на восточном берегу Краснооскольского водохранилища в районе н.
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