Xolidayboy потерял сознание во время концерта на Северном Кавказе: последние новости об исполнителе Анастасия АндрееваИзвестного певца и блогера Xolidayboy пришлось доставить в больницу во время его выступления на Северном Кавказе.
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