Мария Захарова и Максим Фадеев взорвали сеть мощным хитом о силе духа

Композитор Максим Фадеев и представитель МИД России Мария Захарова выпустили совместный трек «Взлетаем на грозу», посвящённый людям, которые не сдаются перед трудностями.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- СТ Французские школь...
- ИК Санкции отменяютс...
- "Жить там скоро с...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым