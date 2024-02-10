Россия разорвала договор аренды с посольством Украины

Россия расторгла договор аренды с посольством Украины, сообщает РИА «Новости». Данное действие стало ответной мерой на аналогичное решение киевского Горсовета в апреле 2023 года, а также угрозы Киева национализировать здание посольства РФ.
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