За присвоение и растрату денег пенсионера задержан житель Севастополя

Севастопольские оперативники задержали подозреваемого в присвоении и растрате денег пенсионера.В Севастополе 71-летний местный житель нанял в помощники для строительства дачи 38-летнего знакомого, которому доверил банковскую карту для оплаты материалов.
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