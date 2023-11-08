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Вести Севастополь

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За присвоение и растрату денег пенсионера задержан житель Севастополя

Севастопольские оперативники задержали подозреваемого в присвоении и растрате денег пенсионера.В Севастополе 71-летний местный житель нанял в помощники для строительства дачи 38-летнего знакомого, которому доверил банковскую карту для оплаты материалов.

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