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Китай

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Традиционная выставка "Арт-базар" прошла в Ташкенте

Ташкент, 3 марта /Синьхуа/ -- 2 марта в Ташкенте состоялась традиционная выставка "Арт-базар", на которой были представлены национальные украшения, антикварные предметы, одежда, а также изделия ремесленников из различных регионов Узбекистана.

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