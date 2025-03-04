Традиционная выставка "Арт-базар" прошла в Ташкенте

Ташкент, 3 марта /Синьхуа/ -- 2 марта в Ташкенте состоялась традиционная выставка "Арт-базар", на которой были представлены национальные украшения, антикварные предметы, одежда, а также изделия ремесленников из различных регионов Узбекистана.