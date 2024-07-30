Водитель иномарки пострадал при опрокидывании авто в Черемховском районе

Инцидент произошел вечером 29 июля на автодороге «Жмурово -Парфеново-Средний Улус». 39-летний водитель «Mitsubishi L200» не справился с управлением и съехал с проезжей части дороги с последующим опрокидыванием.
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