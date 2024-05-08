Сообщения о нехватке у России танков оказались недостоверными

Данные о том, что у ВС России заканчиваются танки, оказались недостоверными Распространившаяся в ряде Telegram-каналов информация о том, что у Вооруженных сил (ВС) России заканчиваются танки, оказалась недостоверной.
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