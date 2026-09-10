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SUSANIN

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Цены на бензин у крупных нефтяных компаний в Удмуртии растут в пределах инфляции

Цены на бензин у крупных нефтяных компаний в Удмуртии растут в пределах инфляции

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии заявили, что рост цен на топливо у крупных нефтяных компаний, таких как «Башнефть», «Татнефть» и «Лукойл» находится в пределах инфляции.

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