Путин в шутку назвал Блинкена «нашим человеком» из-за архивных документов

Президент России Владимир Путин в качестве шутки назвал госсекретаря США Энтони Блинкена «нашим человеком» из-за архивных документов и слов самого политика, которые свидетельствуют о том, что прадед дипломата был выходцем из Российской империи.
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