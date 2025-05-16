Мужчина, поджегший магазин в Подмосковье признан виновным в убийстве

Присяжные вынесли единогласный вердикт по делу о поджоге магазина в Зеленоградске. Коллегия присяжных вынесла вердикт по делу жителя Подмосковья, обвиняемого в убийстве с особой жестокостью и умышленном уничтожении чужого имущества.
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