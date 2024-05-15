ВСУ были вынуждены признать своё отступление под Волчанском и Лукьянцами

Генштаб ВСУ отчитался о передислокации своих войск "на более выгодные позиции".Генштаб ВСУ заявил о "маневре" на "более выгодные позиции" под Волчанском и Лукьянцами, расположенными в Харьковской области.
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