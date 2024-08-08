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Эксперт называет предметы мужской одежды, от которых стоит избавиться ради собственного стиля

Эксперт называет предметы мужской одежды, от которых стоит избавиться ради собственного стиля

Российская стилистка Маша Ведерникова в интервью WomanHit назвала мужскую одежду, которая выйдет из моды осенью 2024 года.

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