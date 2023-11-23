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"МАЛЬЧИК, МЫ ДОМОЙ ЛЕТИМ!": РЕАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ УКРАИНСКОГО ЛЁТЧИКА, ПЕРЕШЕДШЕГО НА СТОРОНУ РОССИИ

"МАЛЬЧИК, МЫ ДОМОЙ ЛЕТИМ!": РЕАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ УКРАИНСКОГО ЛЁТЧИКА, ПЕРЕШЕДШЕГО НА СТОРОНУ РОССИИ

Пожалуй, именно в этой последней фразе, которую лётчик написал за секунды до окончательного решения перейти на сторону России, и кроется главная трагедия сегодняшнего противостояния в зоне СВО.

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Комментарии
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НС
Мы все совсем недавно(по меркам истории) были гражданами одного государства. Ездили они к нам, мы к ним. Родственники у многих есть и в России и на Украине. Какой отравой опоили,каким зельем - что Украинцы вдруг так взбеленились?  &quot;Мы воюем за Украину&quot; - да ну?  Вас что - фрицы захватили, вешают, в концлагеря бросают?  Россия - не враг Украинского народа, освобождение  Российской армией будет для него благом. У них разум спит, их зомбировали!   Ветеран Афганистана, десантник ,мне сегодня рассказывал - он звонит бывшим сослуживцам-Украинцам, с кем съел немало соли,спал в одном окопе, с кем вместе погибал и спасал друг-друга. Так вот:  И они озлоблены, недовольны что бывший лучший друг звонит!  Разговаривают через губу!   Это уму непостижимо!
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12 час.
Н
НС
предателя-вертолётчика отловить и проверить - может ли он летать без вертолёта. Подвести его к открытым грузовым створкам(в полёте) ткнуть штыком и сказать: &quot;прыгай и кричи &quot;Джеронимо&quot;!&quot;
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12 час.
Диана Мальгинова
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