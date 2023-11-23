"МАЛЬЧИК, МЫ ДОМОЙ ЛЕТИМ!": РЕАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ УКРАИНСКОГО ЛЁТЧИКА, ПЕРЕШЕДШЕГО НА СТОРОНУ РОССИИ

НС

Мы все совсем недавно(по меркам истории) были гражданами одного государства. Ездили они к нам, мы к ним. Родственники у многих есть и в России и на Украине. Какой отравой опоили,каким зельем - что Украинцы вдруг так взбеленились? "Мы воюем за Украину" - да ну? Вас что - фрицы захватили, вешают, в концлагеря бросают? Россия - не враг Украинского народа, освобождение Российской армией будет для него благом. У них разум спит, их зомбировали! Ветеран Афганистана, десантник ,мне сегодня рассказывал - он звонит бывшим сослуживцам-Украинцам, с кем съел немало соли,спал в одном окопе, с кем вместе погибал и спасал друг-друга. Так вот: И они озлоблены, недовольны что бывший лучший друг звонит! Разговаривают через губу! Это уму непостижимо!