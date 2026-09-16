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Север Пресс

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Спасатели на Ямале за сутки потушили семь природных пожаров

Спасатели на Ямале за сутки потушили семь природных пожаров

За прошедшие сутки на Ямале ликвидировали семь природных пожаров. Об этом сообщили в департаменте гражданской защиты округа.

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