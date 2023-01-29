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Немецкий фигурист Старостин о Валиевой: «Чтобы прыгать четверные, допинг не поможет»

Немецкий фигурист Никита Старостин рассказал об отношении к российским фигуристам.  — За Олимпийскими играми следили в прошлом году? — Болел только за Луну Хендрикс.

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