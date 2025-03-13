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Норвежцев наконец-то поймали на жульничестве на ЧМ -2025 по лыжным видам: "Небывалый скандал"

Норвежцев наконец-то поймали на жульничестве на ЧМ -2025 по лыжным видам: "Небывалый скандал"

Боец Невидимого фронта На проходящем в Норвегии Чемпионате мира по лыжным видам спорта разразился небывалый большой скандал.

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Комментарии
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Игорь Василевский
Спорт больших достижений - это спор в эффективности медпрепаратов - чей более эффективный и незаметный.. И так было всегда. Одна сборная ГДР чего стоила! Вернее, та химия, которая спортсменов впоследствии инвалидами делала. А Сирена Уильямс, к примеру? Это же культурист, а не теннисистка! А баскетболисты пиндосии? Все же анаболиках сидят! Но все для них правильно! Ибо у них есть биг-фарма. А это миллиарды с дохлыми презиками прибылей!
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5 час.
m
mihail
На русских нет возможности оторваться, так теперь взялись за &quot;своих&quot;.
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4 час.
Юрий Золотарев
Грязь в дУшах - грязь в поступках!
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