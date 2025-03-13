Норвежцев наконец-то поймали на жульничестве на ЧМ -2025 по лыжным видам: "Небывалый скандал"

Игорь Василевский

Спорт больших достижений - это спор в эффективности медпрепаратов - чей более эффективный и незаметный.. И так было всегда. Одна сборная ГДР чего стоила! Вернее, та химия, которая спортсменов впоследствии инвалидами делала. А Сирена Уильямс, к примеру? Это же культурист, а не теннисистка! А баскетболисты пиндосии? Все же анаболиках сидят! Но все для них правильно! Ибо у них есть биг-фарма. А это миллиарды с дохлыми презиками прибылей!