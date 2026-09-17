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Тульские новости

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Илья Беспалов осмотрел ход благоустройства кладбищ Тулы

Илья Беспалов осмотрел ход благоустройства кладбищ Тулы

Директор МКУ «Комбинат специализированного обслуживания населения» Юрий Терехов сообщил, что работы по благоустройству всех 80 кладбищ Большой Тулы осуществляются в течение всего года.

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